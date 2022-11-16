Ашхабад, 16 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Туркмения придаёт большое значение укреплению отношений с Россией. Об этом, как сообщает 16 ноября газета «Нейтральный Туркменистан», заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов по итогам встречи с вице-премьером РФ, сопредседателем Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству Алексеем Оверчуком.

(сс) The Official CTBTO Photostream Сердар Бердымухамедов

«Глава Туркменистана с удовлетворением констатировал, что туркмено-российское сотрудничество, основанное на принципах искренней дружбы, равноправия и взаимного уважения, успешно развивается по всем направлениям», — отметили журналисты.

Сообщается, что на встрече стороны больше всего внимания уделили торгово-экономическим отношениям, а также сотрудничеству в научно-технической сфере. Они отметили, что товарооборот между странами растёт с хорошей динамикой.

Напомним, Бердымухамедов в июне посетил Москву с официальным визитом, где прошла встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Туркменский лидер поблагодарил РФ за помощь в борьбе с распространением коронавируса.