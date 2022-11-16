Тайшет, Иркутская область, , 09:03 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о серьёзном ДТП со смертельным исходом на 1244 км автодороги Р-255 «Сибирь» в районе поселка Разгон Тайшетского района. В ночь на 16 ноября там произошло столкновение двух большегрузов, которые двигались во встречном направлении.

ДТП на 1244 км автодороги Р-255 «Сибирь» в Приангарье МВД

В результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы и скончался на месте 50-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Actros. 40-летний водитель грузовика «Kenworth» с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту автоаварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 по 13 ноября на территории Иркутской области произошло 46 ДТП, в которых три человека погибли, 56 получили травмы различной степени тяжести.

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