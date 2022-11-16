Москва, 16 ноября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В 2023 году ожидается повышение стипендии для студентов, обучающихся на бюджетных местах в вузах и учреждениях среднего профессионального образования, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

ИА REGNUM Рубль

Размер стипендии составит 1967 рублей (сейчас — 1755 рублей) для получающих высшее образование и 664 рубля (сейчас — 638 рублей) для учащихся колледжей и техникумов.

В Госдуме настаивают на повышении стипендий до прожиточного минимума.

«Прожиточный минимум на душу населения составляет 13 919 рублей. Такова должна быть величина стипендии», — убеждена депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.

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