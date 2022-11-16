Бали, Индонезия, , 08:58 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал инцидент с упавшими на территории Польши ракетами.

Реджеп Эрдоган Minister-president Rutte

На саммите «Большой двадцатки» в Индонезии Эрдоган заявил, что «проявляет уважение и верит» российской позиции по инциденту. Напомним, в Минобороны России считают провокацией заявления о причастности Москвы к попавшим на территорию Польши ракетам, отметив, что показанные на кадрах обломки не имеют отношения к используемым ВС России средствам поражения.

Как сообщало ИА REGNUM, Реджеп Эрдоган заявил, что от мира между Москвой и Киевом выиграют все.