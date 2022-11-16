Гумбетовский район, Дагестан, 16 ноября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Дагестане из-за сильных снегопадов закрыта дорога республиканского значения Хасавюрт — Тлох, ведущая через Харибский перевал. Движение потока автомобилей перенаправили в сторону Гимринского тоннеля и другие объездные дороги. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, расчистка снежных завалов начата 15 ноября, сообщили в администрации Гумбетовского района.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

Дорожное полотно на протяжении четырех километров покрыто непроходимыми сугробами. Его расчистка ведется интенсивными темпами работниками «Гумбетовского ДЭП №10», сообщил генеральный директор предприятия Малачи Сурхаев.

«Дорога республиканского значения Хасавюрт — Тлох км 58 — км 62, ведущая через Харибский перевал, 15 ноября 2022 года закрыта из-за последствий снежной стихии. Путникам рекомендуется ехать через Гимринский тоннель и другие объездные дороги»,— уточнили в администрации.