Омск, 16 ноября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Омской области Всероссийскую акцию «Мы рядом» поддержали студенты колледжей и техникумов. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в областном министерстве образования.

Пресс-служба министерства образования Омской области Студенты омских колледжей и техникумов шьют для военнослужащих тёплые вещи

В акции принимают участие обучающиеся из Одесского казачьего сельскохозяйственного техникума и Омского многопрофильного техникума. На этой неделе для передачи в региональный штаб #Мывместе студенты изготовят около 30 толстовок. Обучающиеся из Омского технологического колледжа раскроили и сшили для участников специальной военной операции (СВО) около 200 тактических шапок.

Напомним, акцию «Мы рядом» проводят Минпросвещения РФ, Российское движение детей и молодёжи, Российское содружество колледжей. Число студентов колледжей, участвующих в акции, растёт. Все готовые изделия передаются в региональные штабы акции #Мывместе. Затем посылки отправляют российским военнослужащим, участвующим в СВО.

В рамках акции «Мы Рядом» студенты 167 колледжей шьют и изготавливают вещи для мобилизованных. За две недели изготовлено более 11 тысяч толстовок, комплектов термобелья, спальных мешков, балаклав, перчаток и шапок. Кроме того, колледжи изготавливают тактические бескаркасные носилки, подсумки для аптечек, печи для обогрева бойцов в окопах, рюкзаки, маскировочные халаты.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная группа мобилизованных военнослужащих отправилась из Омской области в зону спецоперации.

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