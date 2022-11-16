Москва, , 08:57 — REGNUM В составе формирований террористического режима Киева в боях под Артёмовском в Донецкой Народной Республике (ДНР) участвуют спецназ и большое количество киевских нацистов, которых руководство боевиков ВСУ объединило их в сводные отряды из-за больших потерь. Об этом 16 ноября рассказали бойцы «Группы Вагнера».

ЧВК Вагнер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Их (киевские — прим. ред.) подразделения, бригады сейчас разбиты. У них сейчас сводные подразделения, входят абсолютно разные остатки. Националистических подразделений довольно много. Брали поселок Зайцево. У них прямо над домом флаг «Айдара» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) висел. Ребятки в этой чёрной форме ходили», — приводит слова одного из «вагнеровцев» РИА Новости.

Также бойцы «Группы Вагнера» отметили, что для штурма укреплений ВСУ они применяли нестандартные приемы боя и действовали в ночное время, в результате чего киевские войска понесли тяжелые потери.

При этом они уточнили, что руководство киевских боевиков понимает стратегическую значимость Артемовска и потому перебрасывает туда все доступные резервы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Орловской области, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в посёлке Стальной Конь.