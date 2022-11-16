Чебоксары, 16 ноября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Чувашии планируют расширить гарантии республиканским чиновника в случае призыва на военную службу или уход в зону боевых действий добровольцем. Соответствующий законопроект внесла на общественное обсуждение администрация главы республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Изменения предлагается внести в закон «О государственной гражданской службе Чувашской Республики», чтобы привести его в соответствие с федеральным законом от 7 октября 2022 года.

«Дополняется гарантиями, связанными с призывом гражданских служащих на военную службу по мобилизации или заключением ими контрактов о прохождении военной службы либо контрактов о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке.

В случае принятия данного законопроекта он будет распространяться на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

О том, есть ли среди мобилизованных из Чувашии гражданские служащие, не сообщается.

Напомним, что на федеральном уровне приняты дополнительные гарантии для чиновников. Гражданским служащим в случае мобилизации гарантируется сохранение занимаемой должности, но без выплаты содержания, а период прохождения военной службы засчитывается в трудовой стаж.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии под частичную мобилизацию депутат городского собрания Чебоксар Юрий Богданов, новочебоксарский парламентарий Григорий Михайлов, добровольцем ушёл военный комиссар по городу Шумерля, Шумерлинскому и Порецкому районам подполковник Олег Петров.