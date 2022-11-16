Питтсбург, США, 16 ноября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Евгений Малкин

В составе «Торонто» дубль оформил нападающий Майкл Бантинг, ещё по шайбе забросили Джон Таварес, Митчелл Марнер и Вильям Нюландер.

У «Монреаля» точными бросками отметились Рикард Ракелль и Сидни Кросби. Российский форвард Евгений Малкин отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 21 очко. «Питтсбург» идёт на 13-м месте в Восточной конференции с 15 очками.

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