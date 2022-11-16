Москва, 16 ноября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Взрывоопасной чушью назвал вице-спикер Совфеда Константин Косачёв слова главы Киева Зеленского о якобы ракетном ударе России по Польше.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

«Это слова безответственного провокатора, использующего любую возможность, чтобы втянуть в вооружённый конфликт третьи страны, начиная от США и НАТО и заканчивая соседними Молдавией и даже Белоруссией, — отметил Косачёв в телеграм-канале. — Это слова не президента, но человека в зелёной майке, несущего взрывоопасную чушь. Настолько опасную по своим последствиям, что от неё уже открещиваются те же США с НАТО».

Сенатор также прогнозирует дальнейший сценарий развития событий.

«Сквозь зубы западники признают, что обломки — от двух [киевских] С-300 (а это ПВО!), но что НАТО в лице Польши и других восточноевропейских новобранцев всё равно в опасности. И что нужно крепить коллективную оборону. Крепить НАТО. И что нужно продолжать помогать [Киеву] всеми средствами, включая более совершенное ПВО (а есть ли оно у НАТО?) и другие более совершенные системы наступательного характера», — рассуждает парламентарий.

Он призвал запомнить слова Зеленского.

«Так крупно он ещё не ошибался. Так огнеопасно он до сих пор не зажигал. Но и это ему спишут. Зелёная майка как символ вседозволенности, безответственности и безнаказанности», — констатировал Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава киевского режима Зеленский заявил, что Россия нанесла ракетный удар по территории НАТО, удар по коллективной безопасности.

По инциденту в Польше не стоит делать скоропалительных выводов, сначала необходимо провести анализ фактов, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.