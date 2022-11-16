Уфа, , 08:58 — REGNUM Башкирия вошла в пятерку лучших субъектов Российской Федерации по борьбе с лесными пожарами в 2022 году. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Берегите лес Minforest. saratov. gov.ru

Сообщается, что в 2022 году в регионе площадь лесных пожаров составила 318,7 га, что в 49,6 раз ниже, чем в 2021 году. Это результат эффективной работы по профилактике лесных пожаров, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в республике постоянно вели авиационное патрулирование лесного фонда на площади 4,1 млн га. Кроме этого, в республике проведи работу по противопожарному обустройству лесов, был создан и проведен уход за минерализованными лесными полосами протяженностью 12,3 тысяч км, проведена опашка вокруг 179 населенных пунктов, которые примыкают к лесным массивам.

«Благодаря данному комплексу мер оперативность тушения лесных пожаров составила 100%. То есть все очаги потушены менее чем за сутки с момента их обнаружения и что более важно — не допущены несчастные случаи, в том числе переходы лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что в топ-5 лучших регионов по борьбе с лесными пожарами вошли Якутия, Камчатский край, Свердловская область, Карелия и Башкирия.