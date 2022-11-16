Иркутск, 16 ноября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Иркутске восстановлены жилищные права свыше 120 дольщиков, сообщает 16 ноября телеграм-канал прокуратуры Приангарья. Поясняется при этом, что речь идет о надзорных мероприятиях, проведённых в 2011 году, в отношении застройщика группы жилых домов по ул. Седова, где введена процедура банкротства. В связи с чем им не были исполнены взятые на себя обязательства по достройке жилья, дом включен в реестр проблемных объектов строительства.

77metrov.ru Дольщики

На этом основании прокуратурой в отношении застройщика и конкурсного управляющего принят комплекс мер реагирования, во исполнение требований которых обязательства по завершению строительства переданы другому застройщику, созданному участниками долевого строительства.

В ходе надзорного сопровождения прокуратурой с привлечением Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Иркутской области, дольщикам оказывалось правовое содействие в завершении строительства жилого дома и благоустройства прилегающей территории.

В результате прокурорского вмешательства жилищные права более 120 граждан восстановлены, Октябрьский районный суд г. Иркутска признал право собственности дольщиков на жилые помещения в доме по ул. Седова г. Иркутска, который исключен из реестра проблемных объектов строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года изменились правила принятия решения о восстановлении прав пострадавших граждан. Теперь завершение строительства возможно, если готовность объекта не ниже 80%.

Читайте также: В Иркутские начались выплаты компенсаций дольщикам