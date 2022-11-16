Лондон, 16 ноября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Великобритания планирует для восполнения запасов артиллерийских снарядов на своих складах, опустошённых поставками киевскому режиму, значительно нарастить их производство. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета Daily Telegraph.

Василий Иванов ИА REGNUM Снаряд для 155-мм гаубицы

По её данным, письмо о планах разместить крупные государственные заказы на производство снарядов было направлено компании BAE Systems, которая является основным военным подрядчиком правительства. Такое взаимодействие позволит компании вложить средства в создание новых производственных мощностей до официального получения заказа от британского военного ведомства. О предполагаемых объёмах производства данных нет в связи с их секретностью.

Отмечается, что военные и BAE Systems не комментируют информацию, обнародованную изданием.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о начале следующего этапа программы по строительству для королевских и союзных ВМС ещё пяти противолодочных фрегатов типа 26 в дополнение к тем, которые уже строятся.