Орел, 16 ноября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Орловской области предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в поселке Стальной Конь, сообщил 16 ноября глава региона Андрей Клычков.

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«Сегодня (16 ноября) около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь», — написал он в телеграм-канале.

Пострадавших нет, на месте работают все оперативные службы, добавил он.