Бали, Индонезия, , 08:53 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто сопровождал президента Джоко Видодо на двусторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

Прабово Субианто пожал руку Эммануэлю Макрону и немного поговорил в кулуарах двусторонней встречи.

«Для меня большая честь снова встретиться с вами на Бали, президент Эммануэль Макрон», — заявил министр обороны Индонезии.

Главы Индонезии и Франции обсудили оборонное сотрудничество. Также обсуждалось сотрудничество в области перехода к энергетике, в рамках которого Индонезия продолжает стремиться усилить переход к новым и возобновляемым источникам энергии.

Эммануэль Макрон также высоко оценил усилия, предпринятые Индонезией, и выразил готовность поддержать энергетический переход в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии надеется, что индонезийско-французский оборонный проект не ограничится закупкой основной системы вооружения, а расширится до совместного производства, передачи технологий и инвестиций в производство.

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