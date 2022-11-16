Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто сопровождал президента Джоко Видодо на двусторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

Прабово Субианто пожал руку Эммануэлю Макрону и немного поговорил в кулуарах двусторонней встречи.

«Для меня большая честь снова встретиться с вами на Бали, президент Эммануэль Макрон», — заявил министр обороны Индонезии.

Главы Индонезии и Франции обсудили оборонное сотрудничество. Также обсуждалось сотрудничество в области перехода к энергетике, в рамках которого Индонезия продолжает стремиться усилить переход к новым и возобновляемым источникам энергии.

Эммануэль Макрон также высоко оценил усилия, предпринятые Индонезией, и выразил готовность поддержать энергетический переход в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии надеется, что индонезийско-французский оборонный проект не ограничится закупкой основной системы вооружения, а расширится до совместного производства, передачи технологий и инвестиций в производство.