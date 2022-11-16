Кызыл, , 08:59 — REGNUM В Туве за девять месяцев 2022 года зафиксировано снижение числа зарегистрированных преступлений на 1,5 тыс. или на 22,7%. Об этом рассказал глава региона Владислав Ховалыг со ссылкой на доклад МВД республики, сообщает ИА REGNUM.

Подростковая жестокость Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, это обнадёживающий результат. Однако тревожная ситуация наблюдается в сфере подростковой преступности. В частности, на четверть выросло число задержанных за различные правонарушения подростков — с 2690 до 3380.

«При этом на учет в ПДН поставлены 517 из них. Анализ показывает, что правонарушения совершаются в то время, когда дети могут и должны находиться в образовательных организациях», — отметил руководитель субъекта.

В связи с этим Владислав Ховалыг заявил о необходимости введения новых форматов внеурочной занятости и досуга детей. К работе в этом направлении подключены социальный блок правительства региона, а также Минэкономразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Туве подростка заподозрили в совершении убийства 26-летнего молодого человека. Тело убитого было найдено на пустыре в пригороде Кызыла 29 октября.

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