Кызыл, 16 ноября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Туве за девять месяцев 2022 года зафиксировано снижение числа зарегистрированных преступлений на 1,5 тыс. или на 22,7%. Об этом рассказал глава региона Владислав Ховалыг со ссылкой на доклад МВД республики, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Подростковая жестокость

По его словам, это обнадёживающий результат. Однако тревожная ситуация наблюдается в сфере подростковой преступности. В частности, на четверть выросло число задержанных за различные правонарушения подростков — с 2690 до 3380.

«При этом на учет в ПДН поставлены 517 из них. Анализ показывает, что правонарушения совершаются в то время, когда дети могут и должны находиться в образовательных организациях», — отметил руководитель субъекта.

В связи с этим Владислав Ховалыг заявил о необходимости введения новых форматов внеурочной занятости и досуга детей. К работе в этом направлении подключены социальный блок правительства региона, а также Минэкономразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Туве подростка заподозрили в совершении убийства 26-летнего молодого человека. Тело убитого было найдено на пустыре в пригороде Кызыла 29 октября.

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