Бали, Индонезия, , 08:52 — REGNUM Действия России на территории б. УССО выходят за рамки. Об этом сегодня, 16 ноября, заявил президент США Джо Байден на полях саммита Группы двадцати (G20) с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, передаёт ТАСС.

Джо Байден Gage Skidmore

Говоря об ударах по гражданским объектам на территории б. УССР Байден назвал их «варварскими», назвав Великобританию ближайшим другом и союзником США.

«США намерены продолжать поддерживать б. УССР, пока Россия продолжает свою агрессию». Рад, что наши с Лондоном позиции совпадают в плане поддержки б. УССР», — отметил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джозеф Байден назвал условие завершения конфликта на территории б. УССР.

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