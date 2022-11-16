Ярославская область, 5 февраля, 2008, 14:50 — ИА Регнум. 10 февраля на лыжном стадионе в деревне Подолино Ярославского района пройдет финал городских соревнований "Лыжня России-2008". Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 февраля в мэрии Ярославля.

"Уже в третий раз жители Ярославля станут участниками Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". Первый этап соревнований в Ярославле уже идет - с начала февраля во всех районах города проходят состязания лыжников, организованные в рамках Всероссийской гонки 2008 года", - рассказал первый заместитель начальника управление по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Сергей Чурсинов.

По его словам, на заключительном этапе в Подолино соревнования будут проводиться на дистанциях пять и 10 километров. Старт - 10 февраля в 12:00. Каждый участник, закончивший дистанцию, получает свидетельство Росспорта и шапочку с символикой "Лыжни России". В программе также VIP-забег на 2014 метров. Победители соревнований награждаются кубками, медалями и ценными призами. Три призера на каждой дистанции среди мужчин и женщин получат право участвовать в финале соревнований в подмосковном городе Яхрома 17 февраля 2008 года.

"Организационный комитет по проведению соревнований провел большую работу по подготовке лыжного стадиона, трассы, подъездных путей, транспортному обслуживанию и питанию участников. В день соревнований будет организована работа 15 автобусов по доставке любителей лыжного спорта в Подолино. В 2007 прошлом году на заключительном этапе "Лыжни России" в соревнованиях приняли участие более четырех тысяч ярославцев. В нынешнем году ожидается, что количество участников достигнет пяти тысяч", - заметил Чурсинов.

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" впервые была проведена в 1983 году. С 2004 года соревнования проводятся во всех регионах страны. В 2008 соревнования будут организованы в 142 городах Российской Федерации, планируется участие около 800 тысяч человек.