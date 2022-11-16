Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В конфликте на территории бывш. УССР не будет победителей, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе саммита G20 в Индонезии.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По его словам, в военных действиях в ходе киевского кризиса не будет победителей, при этом от мира между Москвой и Киевом выиграют все стороны. Ранее Реджеп Эрдоган поддержал продление «зерновой сделки».

Саммит «Большой двадцатки» проходит на острове Бали в Индонезии 15 и 16 ноября.