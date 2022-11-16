Уфа, 16 ноября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. 1705 субъектов малого и среднего предпринимательства в Башкирии за девять месяцев 2022 года обратились в кредитные организации с заявлениями о предоставлении кредитных каникул. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

ИА REGNUM Деньги

Сообщается, что 1391 из них уже получили одобрение, в том числе 1276 предприятий воспользовались своим правом на реструктуризацию. Объем задолженности по договорам, по которым были предоставлены кредитные каникулы, составил 5,7 млрд рублей, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в Башкирии зарегистрированы 126,3 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые создали около 562 тысячи рабочих мест.

«В непростых экономических условиях задача государства — поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства, создавая условия для роста. Программы льготного кредитования, кредитные каникулы сейчас особенно востребованы», — приводит пресс-служба слова министра предпринимательства и туризма региона Рустема Афзалова.