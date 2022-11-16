Нью-Йорк, США, , 08:46 — REGNUM По инциденту в Польше не стоит делать скоропалительных выводов, сначала необходимо провести анализ фактов. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Дмитрий Полянский Un.org

«Советую всем проанализировать факты, прежде чем поспешно делать выводы», ― написал дипломат в Twitter.

По его словам, очевидно, что ущерб от прямого ракетного удара был бы значительно больше, нежели чем на показанных фотографиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём 15 декабря польские СМИ сообщили о падении якобы российской ракеты на территории республики. Позднее Associated Press со ссылкой на американских чиновников указала, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена военными ВСУ, чтобы сбить российскую ракету.

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В свою очередь в Министерстве обороны России назвали подобные публикации СМИ провокацией. В оборонном ведомстве пояснили, что представленные на кадрах обломки не имеют отношения к используемым ВС России средствам поражения.