Таллин, 16 ноября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Эстонской типографии Reusner AS, которая является старейшей в странах Прибалтики и в Эстонии, угрожает банкротство. Об этом 16 ноября сообщает портал Baltnews в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Эстония

Отмечается, что владеющая типографией, которая открылась ещё в 1633 году, компания вынуждена была уволить 54 своих работников.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября руководитель Центрального союза работодателей Эстонии Арто Ааса написал, что беженцы с территории б. УССР не могут найти работу в республике, но местные работодатели считают эту проблему ничтожной на фоне общего кризиса в стране.