Монреаль, Канада, , 08:42 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Евгений Дадонов Basevych Andrey

В составе «Нью-Джерси» дубль оформил нападающий Джек Хьюз, ещё по шайбе забросили Даги Хэмилтон, Йеспер Братт и Джон Марино. У «Монреаля» точным броском отметился российский форвард Евгений Дадонов.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 26 очков. «Монреаль» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 17 очками.

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