Москва, 16 ноября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Около 24% российских работодателей планируют провести новогодний корпоратив в офисе. Об этом 16 ноября сообщает сервис SuperJob, представивший результаты опроса.

Цитата из к/ф «Не может быть!». Реж. Леонид Гайдай. 1975. СССР Корпоратив

Согласно результатам исследования, 24% компаний планируют провести корпоратив в офисе, 19% — в ресторане. Ещё 2% хотят отметить Новый год с коллегами за городом.

Из-за сложной экономической ситуации отказались от праздничных мероприятий 11% работодателей. В 10% компаний нет традиции отмечать Новый год с коллегами. Треть работодателей пока не приняли решения о новогоднем корпоративе.