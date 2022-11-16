Москва, 16 ноября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Войска киевского режима нанесли удар по поселку Мирное в Лутугинском районе Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями б. УССР (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM По дороге в ЛНР, Россия

ВСУ сегодня, 16 ноября, выпустили по населенному пункту две ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

За сутки СЦКК зафиксировало два обстрела населенных пунктов ЛНР со стороны войск киевского режима с применением РСЗО HIMARS и артиллерии натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ несут огромные потери, заявлял президент России Владимир Путин.

Читайте подробнее: Один к восьми — Путин рассказал о жутких потерях войск киевского режима