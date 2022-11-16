Алма-Ата, Казахстан, 16 ноября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Организацию Объединённых Наций (ООН) нужно преобразовать так, чтобы она учитывала интересы всех стран. С таким заявлением 15 ноября выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алма-Аты.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«В международных вопросах Казахстан всегда будет твёрдо придерживаться универсальных принципов ООН. С другой стороны, сама организация нуждается в реформах с точки зрения её преобразования в более инклюзивную глобальную структуру, учитывающую интересы всех государств», — сказал Токаев.

Он добавил, что из-за вооружённых конфликтов в мире на Казахстан растёт давление, так как страна находится в центре Евразии. Президент подчеркнул, что, несмотря на это, не будет сворачивать с пути реформ, направленных на «построение мощного государства, справедливого общества».

По мнению Токаева, в сложившихся геополитических условиях возрастает роль дипломатии. Казахстан продолжит защищать национальные интересы.