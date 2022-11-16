Бухарест, 16 ноября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Правительство Румынии создало специальную группу по расследованию и анализу обстоятельств падения неизвестных ракет на территории Польши. Об этом 16 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По словам румынского премьер-министра Николае Чуке, Бухарест «находится в прямом контакте с союзниками по НАТО и внимательно следит за развитием событий».

«Мы готовы всецело содействовать польским властям в изучении деталей инцидента», — отметил, в частности, он.

Напомним, накануне польские СМИ сообщили о попадании двух ракет в зернохранилище у города Пшеводув на востоке Польши в районе границы с территорией б. УССР.