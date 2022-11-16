Сургут, Югра, , 08:39 — REGNUM Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав дольщиков Сургута. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационном центре СКР.

Строительства многоэтажек Smi93.ru

К руководителю СКР обратились дольщики из Сургута с жалобой на нарушения со стороны местной власти при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилого комплекса, возведённого в 2016 году. Дольщики, которые до сих пор выплачивают ипотеку, не могут заселиться в непригодные для проживания квартиры ввиду повреждений ограждающих конструкций и прогиба потолка. Заявители жалуются на длительное непринятие мер к установлению лиц, виновных в нарушении их жилищных прав. Кроме того, до сих пор не проведена строительно-техническая экспертиза разрушающейся новостройки.

Отметим, что противостояние дольщиков ЖК «Новые ключи» и застройщиком ООО «Новые бизнес-технологии» (НБТ) длится не первый год. Губернатор Югры Наталья Комарова в 2021 году обязала мэра Сургута Андрея Филатова и владельцев компании ООО «НБТ» к поквартирному решению проблем с жилым комплексом в ходе прямого эфира «Обратная связь». Непригодными для проживания дольщики назвали тогда более 80 квартир.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело по данному факту и принять меры к восстановлению прав граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ханты-Мансийском автономном округе до сих пор не решена проблема обманутых дольщиков. Полномочный представитель президента России в Уральском федерального округе Владимир Якушев потребовал от правительства ХМАО ликвидировать проблему к концу 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре на завершение долгостроев объявлены тендеры почти на 1,5 млрд рублей