Москва, 16 ноября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы экипажей российских вертолётов Ка-52 и Ми-24 Центрального военного округа (ЦВО) в зоне специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 16 ноября Минобороны России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Боевые ударные вертолеты Ми-24

На выложенных в интернет кадрах запечатлена подготовка военных вертолётов к боевым вылетам и нанесение ими ракетных ударов. При этом вертолётчики рассказали, что самостоятельно проводят ремонт по ходу военных действий и готовы к выполнению боевых задач в любое время суток и при любых погодных условиях.

Также указывается, что экипажи российских вертолётов действуют в смешанных парах для увеличения ударного потенциала одиночных экипажей, поражая наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами, их основными целями являются танки и БПМ киевских боевиков.

«Круглосуточную готовность боевых машин обеспечивает инженерно-технический состав, который проверяет показания приборов, состояние узлов и агрегатов после каждого вылета», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что директор ЦРУ США Уильям Бёрнс провёл встречу в Киеве с Владимиром Зеленским.