Ярославль, , 08:49 — REGNUM В ходе крупного финансового иска компании «ОДК-Сатурн» к французской компании PowerJet S. A. арбитраж Ярославской области наложил обеспечительные меры в виде передачи имущества, необходимого для проведения срочного ремонта авиационных двигателей самолётов авиакомпаний «Россия» и «ИрАэро». Основной спор по этому делу, сумма по которому превышает 9 млрд рублей, планируется рассмотреть 16 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Основное требование истца касается взыскания долгов по контрактам, которые заявлены в размере 152 099 526,82 доллара США и 54 105,96 евро.

Суд постановил передать ПАО «ОДК-Сатурн» пять наименований продукции, необходимой для исполнения заключённых между сторонами контрактов. В своём ходатайстве истец уточнил, что детали нужны для проведения срочного ремонта авиационных двигателей SаМ146 № 146 514, доставленных в октябре 2022 года. Факт необходимости ремонта истец подтвердил, в том числе, обращениями авиакомпаний «Россия» и «ИрАэро».

Также отмечалось, что «для возмещения возможных для ответчика убытков, причинённых использованием принадлежащего ему имущества», истец внёс на депозит суда 30 409 468 рублей 60 копеек. Стоимость переданного имущества, фигурирующая в материалах дела, составила чуть более 29 млн рублей.

Напомним, спор слушается с сентября 2022 года. Сумма претензий изначально составляла 9 131 623 882,49 рубля.