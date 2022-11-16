Ярославль, 16 ноября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В ходе крупного финансового иска компании «ОДК-Сатурн» к французской компании PowerJet S. A. арбитраж Ярославской области наложил обеспечительные меры в виде передачи имущества, необходимого для проведения срочного ремонта авиационных двигателей самолётов авиакомпаний «Россия» и «ИрАэро». Основной спор по этому делу, сумма по которому превышает 9 млрд рублей, планируется рассмотреть 16 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Основное требование истца касается взыскания долгов по контрактам, которые заявлены в размере 152 099 526,82 доллара США и 54 105,96 евро.

Суд постановил передать ПАО «ОДК-Сатурн» пять наименований продукции, необходимой для исполнения заключённых между сторонами контрактов. В своём ходатайстве истец уточнил, что детали нужны для проведения срочного ремонта авиационных двигателей SаМ146 № 146 514, доставленных в октябре 2022 года. Факт необходимости ремонта истец подтвердил в том числе обращениями авиакомпаний «Россия» и «ИрАэро».

Также отмечалось, что «для возмещения возможных для ответчика убытков, причинённых использованием принадлежащего ему имущества», истец внёс на депозит суда 30 409 468 рублей 60 копеек. Стоимость переданного имущества, фигурирующая в материалах дела, составила чуть более 29 млн рублей.

Напомним, спор слушается с сентября 2022 года. Сумма претензий изначально составляла 9 131 623 882,49 рубля.