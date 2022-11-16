Южно-Сахалинск, 16 ноября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Аукцион на право добычи нефти, газа и конденсата на Байкальском участке, расположенном на территории Сахалинской области и частично в заливе Байкал Охотского моря, объявили Роснедра. Победитель будет определен 27 декабря. Стартуют торги с разового платежа в сумме 95,9 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Роснедр.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

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Победитель аукциона получит право на геологическую разведку недр и добычу полезных ископаемых.

По оценкам на 1 января 2017 года, в пределах участка запасы нефти составляют 6,4 млн тонн, газа — 7,4 млрд м3, конденсата — 0,3 млн тонн. Площадь участка недр - 985 кв. км.

Шаг аукциона организаторы определили в сумме 9,595 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония считает значимым решение российских властей передать 30% доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» японской корпорации Sodeco. Об этом заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции.