Орск, Оренбургская область, 16 ноября 2022, 08:36 — REGNUM Знаком благодарной памяти потомков назвала кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, научный руководитель студенческого патриотического клуба «Я горжусь!» Оренбургского госуниверситета Наталья Дегтярева присвоение почётного звания «Город трудовой доблести» Орску в Оренбургской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.
«Безусловно, Орск давно заслужил звание «Город трудовой доблести». Во время Великой Отечественной войны в него из разных областей СССР прибывали эвакуированные предприятия и заводы, рабочие которых трудились в несколько смен, приближая Победу. Более 22 тысяч орчан получили ордена и медали за самоотверженный труд. В Орске было открыто 7 эвакогоспиталей. По официальным данным, на фронт ушли 14 500 орчан, из них более половины не вернулись домой. Присвоение городу почетного звания — знак благодарной памяти потомков», — сказала Наталья Дегтярева.
Напомним, почётного статуса удостоены девять российских городов. Помимо Орска звание «Город трудовой доблести» получили Астрахань, Вологда, Горловка, Златоуст, Каспийск, Луганск, Норильск и Якутск.
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