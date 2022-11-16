Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Около $37,7 млрд для помощи Киеву запросила администрация президента США Джозефа Байдена у Конгресса. Об этом, 15 ноября, сообщает агентство Reuters.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в течение финансового года вся выделенная Киеву денежная помощь пойдёт на оборонную технику, гуманитарную помощь, а также на поддержание ядерной безопасности.

Помимо этого, администрация Байдена сделала запрос на дополнительные $9,25 млрд для борьбы с коронавирусом, и ещё $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

Стоит отметить, что с начала российской спецоперации на территории б. УССР США выделили Киеву на помощь в сфере безопасности, в общей сложности, более $18,6 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор, европейские страны устали направлять средства и оружие в киевскую «черную дыру».

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