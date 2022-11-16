Бухарест, , 08:31 — REGNUM Представители парламентского большинства Румынии одобрили план правительства страны о повышении с 1 января 2023-го года размера минимальной заработной платы в стране. Об этом 16 ноября сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

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По словам спикера Палаты депутатов (нижней палаты) румынского высшего законодательного органа Марчела Чолаку, нововведение позволит «вывести из нищеты сотни тысяч граждан».

«Минимальная зарплата составит не менее 3 тысяч леев ($630), — отметил, в частности, он. — Нет никаких сомнений в том, что официальный Бухарест сможет заложить предполагаемые расходы в планируемый бюджет на будущий год».

Напомним, на сегодняшний день абсолютный минимум для зарплаты в Румынии составляет 2500 леев ($530). Большинство граждан, получающих эту сумму, не имеют возможности своевременно оплачивать коммунальные услуги и приобретать качественные продукты.