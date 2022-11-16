Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Программа саммита «Группы двадцати» на Бали сдвинулась на несколько часов из-за экстренной встречи мировых лидеров по вопросу упавшей в Польше ракеты.

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«Да, из-за этого в программе произошли задержки. К примеру, посещение парка мангровых деревьев было отложено примерно на два с половиной часа. Что касается рабочей сессии, то она, вероятно, также начнётся с опозданием», — сообщила ТАСС одна из организаторов саммита.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны России назвали провокацией публикации СМИ о том, что на территории Польши упали российские ракеты. В оборонном ведомстве пояснили, что представленные на кадрах обломки не имеют отношения к используемым ВС России средствам поражения.

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