Донецк, 16 ноября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Из-за больших потерь, которые несут ВСУ, в боях под Артёмовском участвуют сводные отряды. Об этом сообщили бойцы «Группы Вагнера».

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Подразделения, бригады киевских войск, рассказали они, сейчас разбиты. Так, в посёлке Зайцево находились бойцы националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «ребятки в чёрной форме».

«У них сейчас сводные подразделения, входят абсолютно разные остатки. Националистических подразделений довольно много», — приводит РИА Новости слова одного из бойцов «Группы Вагнера».

Артёмовск (Бахмут) важен для снабжения ВСУ, поэтому киевский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы. По словам «вагнеровца», подразделения националистов используются в качестве штурмовых. Несколько атак «Айдара» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отбиты «вагнеровцами» в боях на юге Артёмовска.

В одном из спецподразделений киевского режима, добавил боец, были «мужики-резервисты, пару пацанов молодых».

«Что собрали, то и бросили», — рассказал боец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от сил противника был освобождён населённый пункт Опытное — южный пригород Артёмовска.

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