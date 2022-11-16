Бали, Индонезия, , 08:29 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо надеется, что индонезийско-французский оборонный проект не ограничится закупкой основной системы вооружения, а расширится до совместного производства, передачи технологий и инвестиций в производство, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 на Бали.

«Я надеюсь, что различные оборонные проекты могут быть продолжены в ближайшее время. Я приветствую план диалога между нашими министрами иностранных дел и обороны для обсуждения стратегических вопросов в регионе», — заявил президент Индонезии.

Глава индонезийского государства также обсудил с французским коллегой сотрудничество в области перехода к энергетике и объяснил, что Индонезия продолжает стремиться к усилению перехода к новым и возобновляемым источникам энергии. Президент Франции высоко оценил усилия, предпринятые Индонезией, и выразил готовность поддержать энергетический переход в Индонезии.

По этому случаю лидеры двух стран также обсудили сотрудничество в области обороны и аэрокосмической промышленности.

Учитывая укрепление отношений между двумя странами, главы государств также договорились о создании консультативного форума, который будет регулярно обсуждать сотрудничество в различных приоритетных областях, и министры иностранных дел обеих стран будут следить за выполнением этого соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, участники саммита G20 на Бали надели традиционную для Индонезии одежду из батика на приветственный ужин.

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