Москва, 16 ноября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Льготная ипотека станет доступна для жителей недавно воссоединившихся с Россией регионов ― Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом 16 ноября сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Министерства финансов России.

Иллюстрация управления Росреестра по Калужской области Льготная ипотека

Собеседник издания подчеркнул, что действие всех льготных ипотечных программ, которые на сегодняшний день реализуются в России, распространяется на жителей этих регионов.

«Поскольку присоединённые территории являются субъектами Российской Федерации, а их жители — её гражданами», ― пояснил представитель федерального ведомства.

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По данным РБК, в настоящее время Банк России консультируется с банками по поводу возможности предоставлять финансовые услуги и продукты, в том числе льготную ипотеку, жителям новых регионов по упрощенной схеме. Пока предоставлять им банковские продукты в стандартном варианте затруднительно, так как у граждан новых регионов России «не уточнён миграционный статус» ― нет вида на жительство или российского паспорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области. 3 октября 2022 года за ратификацию договоров о включении регионов в состав России проголосовала Госдума, 4 октября документы одобрил Совет Федерации.

Напомним, переходный период для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России продлится до 1 января 2026 года.