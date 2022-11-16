Жителям новых регионов России начнут выдавать льготную ипотеку
Москва, 16 ноября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Льготная ипотека станет доступна для жителей недавно воссоединившихся с Россией регионов ― Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом 16 ноября сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Министерства финансов России.
Собеседник издания подчеркнул, что действие всех льготных ипотечных программ, которые на сегодняшний день реализуются в России, распространяется на жителей этих регионов.
«Поскольку присоединённые территории являются субъектами Российской Федерации, а их жители — её гражданами», ― пояснил представитель федерального ведомства.
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По данным РБК, в настоящее время Банк России консультируется с банками по поводу возможности предоставлять финансовые услуги и продукты, в том числе льготную ипотеку, жителям новых регионов по упрощенной схеме. Пока предоставлять им банковские продукты в стандартном варианте затруднительно, так как у граждан новых регионов России «не уточнён миграционный статус» ― нет вида на жительство или российского паспорта.
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Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области. 3 октября 2022 года за ратификацию договоров о включении регионов в состав России проголосовала Госдума, 4 октября документы одобрил Совет Федерации.
Напомним, переходный период для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России продлится до 1 января 2026 года.