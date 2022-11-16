Санрайз, США, , 08:25 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Флориды» шайбы забросили нападающие Александр Барков, Сэм Райнхарт, Ник Казинс и Картер Вераге, оформивший дубль. У «Вашингтона» точными бросками отметились форвард Дилан Строум и защитник Джон Карлсон.

На сегодняшний день «Флорида» занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 19 очков. «Вашингтон» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 16 очками.

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