Тунис, 16 ноября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Полиция Туниса начала расследование в отношении главного редактора онлайн-сайта Business News Низара Бахлула из-за его критики в адрес тунисского президента, сообщает Reuters.

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Журналист стал первым, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новому закону, предусматривающему тюремное заключение сроком до 10 лет за распространение ложной информации или слухи в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября представители ряда политических партий Туниса выступили против проведения парламентских выборов.