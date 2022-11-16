Москва, , 08:22 — REGNUM Зверства киевского режима ещё раз подтверждают необходимость уничтожения нацизма на территории б. УССР, где спустя десятилетия он снова возродился. Таким образом спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на фотографию с людьми, привязанными к столбам за помощь России.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Фотография этой недели должна всем напомнить о событиях Великой Отечественной войны. Фашисты привязывали к столбам и истязали граждан нашей многонациональной страны — СССР», — напомнил спикер Госдумы.

Он также обратил внимание на то, что 16 ноября Пентагон проведёт очередное заседание представителей стран Запада по вопросам поставок оружия Киеву.

«Своими действиями Вашингтон и Брюссель поддерживают фашизм. За это им в будущем придётся нести ответственность», — констатировал Володин.

Парламентарий напомнил, что от рук бандеровцев и их приспешников в военные и послевоенные годы погибли 30 676 человек, в том числе 15 355 крестьян и колхозников, 676 рабочих, более 1 930 врачей, агрономов, учителей, сотни стариков и детей.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Херсоне после ухода российских войск местных жителей привязали к столбам. Фотографию экзекуции опубликовало американское агентство Associated Press.

Пентагон пообещал поставлять киевским террористам столько оружия, сколько потребуется. В минобороны США подчеркивали, что поставки будут осуществляться в сотрудничестве с сателлитами Вашингтона.

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