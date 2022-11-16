Москва, 16 ноября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. По итогам дня 15 ноября рубль показал смешанную динамику. Он немного укрепился к доллару и подешевел к евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Потери к евро составили больше из-за динамики на Forex. Пара доллар/рубль снизилась на 0,25%, до 60,40 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,83%, до 62,82 руб., юань/рубль — на 0,19%, до 8,55 руб.

Рубль несильно ослабился против американца, поскольку в России стартовал налоговый период. Пик налоговых платежей приходится на 25 ноября. Высокая волатильность на рынках наблюдалась на американской сессии.

Рискованные активы резко подешевели после сообщения о том, что две ракеты якобы упали на территории Польши. Польша привела в состояние повышенной готовности все службы.

В МИД Польши заявили, что упавшие ракеты — «российского производства». В России говорят о провокации. Лидеры G7 проводят экстренное заседание в связи со взрывом.

Сегодня, 16 ноября, на торгах в Азии рубль торгуется в небольшом минусе. Геополитические факторы важны для валютного рынка, но у рубля к ним выработался иммунитет с марта. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 60,65 руб.

Из-за инцидента Польша хочет задействовать 5 статью НАТО (коллективная оборона альянса). Поэтому неизвестно как будут развиваться события в мире до конца ноября.

У рубля есть поддержка от нефти и налогового периода, поэтому сильно ослабления нацвалюты не ожидается. Диапазон для движения сохраняется между уровнями 60,00–62,50 руб.

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