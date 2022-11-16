Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Упавшая на территорию Польши ракета была выпущена военными ВСУ, чтобы сбить российскую ракету, сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

«Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена [киевскими] силами по приближающейся российской ракете», — пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны России назвали провокацией публикации СМИ о том, что на территории Польши упали российские ракеты. В оборонном ведомстве пояснили, что представленные на кадрах обломки не имеют отношения к используемым ВС России средствам поражения.

Читайте также: НАТО смогло отследить траекторию упавшей в Польше ракеты — CNN