Вашингтон, 16 ноября 2022, 08:19 — REGNUM Упавшая на территорию Польши ракета была выпущена военными ВСУ, чтобы сбить российскую ракету, сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.
Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны России назвали провокацией публикации СМИ о том, что на территории Польши упали российские ракеты. В оборонном ведомстве пояснили, что представленные на кадрах обломки не имеют отношения к используемым ВС России средствам поражения.
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