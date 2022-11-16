Ульяновск, 16 ноября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. На участке федеральной трассы в Ульяновской области, которая является подъездной дорогой к Самаре, запланирована реконструкция и строительство. Бюджетные затраты превысят 5,3 млрд рублей, на эти средства обновят участок протяжённостью около 7 км. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Трасса

Заказчиком является ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Речь идёт о подготовке проектной документации, проведении инженерных изысканий и строительстве дороги. Проектные работы проведут в 2022–2023 годах, строительство намечено на 2025–2027 годы.

«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Строительство автомобильной дороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, подъезд к г. Самаре на участке обхода п. Чердаклы, Ульяновская область», — говорится в документации.

Что касается строительства и реконструкции, то они будут проводиться на четырёхполосном дорожном участке протяжённостью 6,9 км.

Цена контракта составила 5 306 911 440 рублей, источник финансирования — федеральный бюджет.

Согласно документу, на проектно-изыскательские работы предусмотрено45 638 203 рубля, на строительство — 5 261 273 237 рублей, в том числе в 2025 году — 984 949 004 рублей; в 2026 и 2027 годах – соответственно 2 251 150 192 рубля и 2 025 174 041 рубль.

Генеральным подрядчиком является общество «Хотьковский автомост» (Московская область).

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Хотьковский автомост» также реконструирует почти 13-километровый участок федеральной трассы в Ульяновской области. На данные цели из федерального бюджета направят свыше 12,9 млрд рублей.