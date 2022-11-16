Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Ранее упавшая на территории Польши ракета, в результате падения которой погибли два человека, была выпущена ВСУ. Об этом 16 ноября сообщает агентство Associated Press сообщает со ссылкой на чиновников США.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что киевские боевики выпустили упавшую на польскую территорию ракету, пытаясь сбить российскую ракету.

При этом ранее телеканал CNN сообщил, что самолеты НАТО отследили траекторию упавшей в Польше ракеты, однако не уточнил, откуда она была запущена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что телефонный разговор в связи с инцидентом с ракетой на востоке Польши состоялся между Владимиром Зеленским и польским лидером Анджеем Дудой.