Тегеран, 16 ноября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Правительство Германии ведет переговоры с Ираном о покупке нефти из-за российских санкций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Главный экономист частично государственного банка LBBW в юго-западной части немецкой земли Баден-Вюртемберг объявил, что Германия ведет тайные переговоры с Исламской Республикой Иран о покупке иранской нефти.

«За кулисами уже ведутся интенсивные переговоры с Венесуэлой, Ираном и Алжиром, чтобы покрыть потребности Германии в нефти и бензине», — заявил Мориц Кремер, главный экономист Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Комментарий Кремера был сделан в контексте того, как Германия планирует покрывать свои энергетические потребности в свете усилий страны по избавлению от зависимости от российского газа.

Другой представитель LBBW Бернд Вагнер сообщил в интервью зарубежным СМИ, что «банк LBBW не ведет никаких дел, связанных с Ираном».

Отвечая на вопрос о заявлении Кремера о секретных переговорах с Ираном, Вагнер сказал: «Похоже, произошло недоразумение. Главный экономист говорит о национальной экономике, а не о бизнесе LBBW. Здесь у нас есть очень четкое различие».