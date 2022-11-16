Рим, 16 ноября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Италии обнаружили тело 23-летней беженки с территории б. УССР Анастасии Алашри с тремя ножевыми ранениями, пишет Corriere Di Bologna.

mosaic36 Убийство

Отмечается, что тело беженки было обнаружено в местности Вилла Джулия. Следствие подозревает в преступлении бывшего супруга девушки, кондитера из Египта. Мужчину задержали в Болонье на железнодорожном вокзале.

По данным СМИ, перед смертью Алшари развелась, вступила в новые отношения и решила переехать к возлюбленному.